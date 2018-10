General próximo a Bolsonaro quer conclusão da BR 163 ,Angra 3 e usina de São Luiz do Tapajós

(Poeira na rodovia BR 163 (Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso) -O general da reserva encarregado de cuidar das discussões sobre infraestrutura na campanha de Jair Bolsonaro (PSL) defende a retomada das obras de Angra 3 e a reabertura de estudos para a megausina de São Luiz do Tapajós, no Pará, cujo processo de licenciamento ambiental foi arquivado pelo Ibama. Ele também acredita que é preciso resgatar, independentemente de decisão, a análise de hidrelétricas com grandes reservatórios na Amazônia. “Não pode já ir sepultando as coisas. Por que não estudar?”, questiona o general Oswaldo de Jesus Ferreira, que tem se reunido todas as quartas-feiras com especialistas de várias áreas, todos colaboradores voluntários, como faz questão de dizer, no subsolo de um hotel de padrão econômico na região central de Brasília.

Em entrevista hoje ao Valor, interrompida por uma ligação de Bolsonaro, enquanto o médico oncologista e empresário Nelson Teich apresentava um diagnóstica sobre a área da saúde na sala do hotel, o oficial do Exército evitou falar sobre o futuro de empresas estatais problemáticas, como Infraero e Eletrobras. “A ideia é reduzir o tamanho do Estado, mas dentro de uma dinâmica que atenda tanto o doutor Paulo Guedes quanto o próprio Bolsonaro”, afirmou Ferreira. “Não me compete nenhuma ânsia. Aquilo que é estratégico terá tratamento [diferenciado]. Tudo depende dos estudos que estão sendo feitos.”

Ex-diretor do departamento de engenharia e construção do Exército, onde ficou até passar para a reserva em abril de 2017, Ferreira recebeu uma ligação do deputado há pouco mais de um ano. Bolsonaro foi à casa do general. “Eu relutava em fazer qualquer coisa, estava vivendo a minha nova vidinha, cuidando da minha família e planejando minhas viagens, mas conversamos por duas horas. Ele me chamou para mudar o Brasil”, comenta, deixando claro que não há vinculação entre participar das discussões e ocupar cargos no governo.

Especulado como provável ministro dos Transportes, em caso de vitória de Bolsonaro, Ferreira sinaliza com a continuidade do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) como núcleo de desenvolvimento de projetos para concessão à iniciativa privada. “O PPI se encaixa em uma visão de Estado.”

Para o general, uma prioridade incontestável é concluir a pavimentação da BR-163, em um trecho de 65 quilômetros entre Novo Progresso e Moraes de Almeida (PA). A obra está sendo tocada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e já passou pelos últimos três governos sem entrega no prazo prometido. “Eu fui o comandante da companhia [militar] que construiu os primeiros 13 quilômetros da rodovia. Saí de primeiro-tenente, na época, para general do Exército e ainda estamos fazendo o asfaltamento da estrada”, diz Ferreira, considerando a demora inaceitável. “A prioridade é dar continuidade à BR-163 e permitir que, no próximo inverno, os [caminhões] bitrens não fiquem mais atolados por lá.”

