Gerenciadas por estudantes, empresas fomentam o empreendedorismo jovem

Brasil possui maior número de empresas juniores; saiba como funcionam

O Brasil é o país com maior número de empresas juniores (EJ) – associações sem fins lucrativos geridas por estudantes universitários voluntários –, segundo Confederação Brasileira de Empresas Juniores da Brasil Júnior. São mais de 11 mil universitários associados em 18 estados e no Distrito federal, realizando projetos dentro das instituições de ensino.

Com objetivo de prestar serviços, administrar projetos, apresentar ideias e realizar todos os procedimentos de uma empresa sênior, as EJs são formadas exclusivamente por estudantes de graduação e representantes de um ou mais cursos de uma instituição de ensino, oferecendo valores abaixo do mercado, revertendo todo o lucro para captação e fomento do próprio projeto.

O movimento representa a cultura empreendedora jovem no Brasil e tem como propósito preparar os universitários, despertando e aperfeiçoando habilidades como liderança, trabalho em equipe e comunicação, promovendo assim, o crescimento pessoal e profissional através da vivência empresarial.

“A empresa ajuda no desenvolvimento da prática, atuando como qualquer empresa atuaria no mercado, o que dá vivência ao aluno e experiência ao lidar com pessoas fora do meio acadêmico e com o mundo pós faculdade. É quase como um teste drive da vida profissional”, afirma o estudante de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica Matheus Dumas, que trabalha no setor de marketing da Datum Jr., empresa desenvolvida no núcleo de engenharia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Experiência de mercado ainda na faculdade

“Acho que deveria ser uma experiência obrigatória em todos os cursos de todas as instituições de ensino superior”, opina Ana Luiza Santiago, estudante de Publicidade e Propaganda e membro da Agência Experimental Galáxia, empresa júnior da Unijorge. Por meio da vivência nas EJs, os estudantes podem conhecer o dia a dia da profissão que escolheram para a vida. Alguns acabam se sentido perdidos sobre qual área do curso querem seguir e é neste momento que eles podem colocar em prática tudo o que aprendem em sala de aula e descobrir as afinidades com determinado segmento do seu curso.

“O mercado, muitas vezes, não te aceita quando você não tem experiência e o aprendizado adquirido nas empresas juniores é um diferencial, além dos valores adquiridos por ser o primeiro contato profissional que a pessoa tem com uma dinâmica em grupo. Foi uma das melhores fases para mim. Não tinha nenhuma remuneração mas a experiência era o meu maior ganho. Eu faria tudo novamente”, conclui Ana Luiza.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...