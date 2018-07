Gerente de banco é feito refém e amarrado a explosivos no interior do Pará.

(Foto: Reprodução/Whatsapp) – Um gerente de um banco foi amarrado a explosivos e vítima de criminosos na manhã desta quarta-feira (11) na Avenida das Nações (PA-279), no município de Ourilândia do Norte, sudeste paraense.

Informações afirmam que três homens armados e não identificados invadiram, durante a madrugada, a residência do gerente da Caixa Econômica, Thiago, e o fizeram refém. A vítima foi amarrada e na ação, foram colocados explosivos no corpo do gerente, com o objetivo de ter acesso ao cofre local.

Quatro equipes da Polícia Federal foram deslocados até a ocorrência e equipes da Polícia Militar já se adiantaram para fazer o cerco.

A ação acabou com a fuga dos criminosos e o gerente aguarda a chegada de uma equipe especializada para fazer a retirada dos explosivos. As vias de acesso à agência foram isoladas.

(DOL)

