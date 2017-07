Gerente dos Correios de Terra Santa preso na operação Glasnost já está na penitenciária de Santarém

O suspeito de compartilhamento de pornografia infantil não apresentou resistência à prisão e também não confessou o crime.

Foi transferido ainda na terça-feira (25) para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm) em Santarém, oeste do Pará, o gerente dos Correios de Terra Santa, preso preventivamente na Operação Glasnost, deflagrada pela Polícia Federal em 51 municípios de 14 estados brasileiros.

De acordo com informações da PF, a equipe chefiada pelo delegado Sérgio Veloso, foi para Terra Santa de lancha e cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca no local de trabalho do suspeito e outro de prisão preventiva em um hotel daquela cidade, por volta das 06h00.

Ainda segundo a PF, não houve resistência à prisão e nem confissão do crime de pedofilia por parte do suspeito, que chegou a Santarém acompanhado pela equipe do delegado Sérgio Veloso por volta das 17h de terça-feira.

Não há até o momento, nenhuma solicitação para transferência do preso para Curitiba (PR). O funcionário público deve responder ao processo em Santarém mesmo.

Tanto o mandado de busca e apreensão quanto o de prisão cumpridos na cidade de Terra Santa foram expedidos pela Justiça Federal do Pará.

A primeira fase da Operação Glasnost foi deflagrada em 2013, quando 30 pessoas foram presas. Nesta segunda fase, foram expedidos três mandados de prisão preventiva, 71 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Trinta pessoas foram presas em flagrante, houve três prisões preventivas e dois mandados de coerção coercitiva.

