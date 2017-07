Gerente dos Correios é preso em operação contra pedofilia no Pará

Na manhã desta terça-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a segunda fase de uma megaoperação para combater a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A operação ocorre em 51 cidades de 14 estados brasileiros.

No Pará, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão em Belém; um em Redenção; dois em Santarém, além de uma visão preventiva; e um flagrante em Xinguara.

Ao longo da manhã, a Polícia Federal informou que um dos detidos foi Antonio Marcos de Lima Alves, gerente da agência dos correios em Terra Santa, região do Baixo Amazonas. Outro detido, que não teve a identidade divulgada, foi em Xinguara.

Na operação, chamada de Glasnost, que envolve cerca de 350 agentes federais, há no total para serem cumpridos 72 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e outros dois de condução coercitiva. Além do Pará, a operação ocorre no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí e Sergipe.

A ação desta terça é um desdobramento da primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2013, quando foram cumpridos 80 mandados de busca e prisão e realizadas 30 prisões em flagrante por posse de pornografia infantil.

Não ocasião, foram ainda identificados e presos diversos abusadores sexuais, bem como resgatadas vítimas, com idades entre cinco e nove anos. Os suspeitos foram identificados a partir do monitoramento de um site russo, que era utilizado como uma espécie de “ponto de encontro” de pedófilos em todo o mundo. Brasileiros e estrangeiros compartilhavam pornografia infantil por meio do site. Também foram encontradas muitas crianças vítimas de abuso.

Os suspeitos produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até bebês, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para contatos no Brasil e no exterior. Ainda assim,

Anteriormente à ação desta segunda, os policiais federais já haviam cumprido medidas urgentes em cidades como Osasco (SP), Presidente Prudente (SP), Porto Alegre (RS), Vila Velha (ES), Jundiaí (SP), Praia Grande (SP), Campo Grande (MS) e Cachoeira do Itapemirim (ES) para identificar casos concretos de abusos sexuais contra crianças. Também foram presos os abusadores e identificadas as vítimas dos abusos.

OPERAÇÃO

O nome “Glasnost” faz uma referência ao termo russo que significa transparência. A palavra foi escolhida porque a maior parte dos investigados utilizava servidores russos para a divulgação de imagens de menores na internet e para realizar contatos com outros pedófilos ao redor do mundo.

Fonte: DOL com informações da Polícia Federal.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...