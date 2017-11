Gerente é feito refém em assalto ao Banco do Brasil

Uma quadrilha assaltou na madrugada desta segunda-feira (13), uma agência do Banco do Brasil localizada no município de Vigia, no nordeste paraense. Segundo as primeiras informações levantadas no local, os assaltantes fizeram o gerente do local refém.

O grupo agiu durante a madrugada. Armados, os envolvidos levaram o gerente até o local, para terem acesso ao cofre. Ainda não há informações sobre a quantia divulgada.

Ainda não há informações sobre a quantia levada. (Foto: via WhatsApp)

Equipes de polícia realizam rondas pela região para localizar a quadrilha.

(Com informações da RBA TV)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...