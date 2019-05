Gerente levado como refém durante assalto é localizado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou ainda que os assaltantes estavam com duas armas calibre 38 e uma pistola 380. Eles roubaram do caixa aproximadamente 1 mil reais e evadiram usando os reféns como escudo humano.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele foi localizado em um ramal próximo a vila São Sebastião, em Santa Luzia. Em depoimento à polícia, o gerente afirmou que três homens participaram do assalto, das características citadas, dois deles são brancos e um negro. Todos estavam armados.

