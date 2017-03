Gilberto Valente é nomeado como novo Procurador Geral de Justiça do Pará

Na sexta-feira (17), Gilberto Valente Martins foi nomeado pelo Governo do Pará como o novo Procurador Geral de Justiça do Estado.

Atuando atualmente como promotor de justiça, Gilberto foi segundo colocado na lista tríplice eleita pelo Ministério Público do Estado do Pará.

CARREIRA: Nascido em Belém, em 28 de dezembro de 1961, Gilberto é graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará e Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, tendo atuado Gilberto por duas vezes membro titular do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça.

No início de sua trajetória profissional, atuou como estagiário do Tribunal de Justiça do Pará, no Cartório Rhossard (2º Ofício Cível) e na assessoria jurídica da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena (Codebar). Foi Defensor Público Estadual e atuou como chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Estado do Pará. Tornou-se promotor de justiça em 1990, tendo exercido funções de assessoria ao Procurador-Geral de Justiça, na 1° Promotoria de Justiça Militar.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...