Gina Haspel toma posse como 1ª mulher no comando da CIA

“Não há ninguém mais qualificado do que Gina”, declarou Trump, acrescentando que ela comandará a CIA em um momento “crucial, no qual os EUA reafirmam sua força e são novamente respeitados”. O juramento de Haspel recebeu uma longa ovação da plateia.

A nomeação de Haspel foi confirmada pelo Senado no último dia 17 de maio, apesar de seu envolvimento no passado em episódios de tortura contra supostos membros da Al Qaeda sob custódia norte-americana.

Juramento foi feito na presença do presidente Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta segunda-feira (21) do juramento de Gina Haspel como primeira mulher na direção da Agência Central de Inteligência (CIA).

