Gisele Bündchen pede para Michel Temer vetar MP 756 e 758 que beneficia região de Novo Progresso

Gisele Bündchen fez um apelo para o presidente Michel Temer, em seu Twitter, na última terça-feira (13). Depois de roubar a cena no MET Gala, a modelo pediu que o político vetasse a medida provisória que reduz a proteção de 597 mil hectares de áreas protegidas da Amazônia. “É nosso trabalho proteger nossa Mãe Terra. Michel Temer, diga NÃO para reduzir a proteção na Amazônia!”, escreveu a top, que adicionou o link de um abaixo-assinado da ONG WWF na postagem. No dia anterior, a esposa de Tom Brady havia feito outro tuíte sobre o assunto: Michel Temer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira”. Por Purepeople

