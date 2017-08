Gisele grava e divulga vídeo de proteção à Amazônia

A floresta Amazônica tem um papel fundamental no equilíbrio do clima na Terra e, portanto, na vida de cada um de nós. Nos últimos anos a proteção diminuiu e o desmatamento aumentou drasticamente. E o que já era ruim, pode ficar ainda pior. Se as medidas que o governo vem tomando não forem vetadas, nosso futuro estará ameaçado. Diga NÃO à diminuição da proteção da Floresta do Jamanxim! Diga NÃO à exploração de minério no coração da floresta! #TodosPelaAmazônia #342Amazonia #TodosPelaAmazonia Assine a petição: link na bio. 🌎🙏🏼✨🌳🐆

The Amazon Rainforest plays a key role in balancing the climate on the Earth and therefore in each of our lives. In recent years, protection has decreased and deforestation has increased sharply. And what was already bad can get even worse. If the measures that the government has been taking are not vetoed, our future will be threatened. Say NO to the reduction of the Jamanxim Forest´s protection! Say NO to ore mining in the heart of the Forest! #togetherfortheAmazon

