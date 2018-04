Gleici é a campeã do BBB18 com 57,28% dos votos

A acreana ganhou o programa em final apertada com Kaysar

(Foto TV Globo ) – A estudante Gleici recebeu 57,28% dos votos na final do “BBB18”, realizada nesta quinta-feira (19) e se tornou a grande campeã do programa. A acreana superou Kaysar, que recebeu 39,33% dos votos, e a família Lima que teve apenas 39,33% dos votos, e a família Lima que teve apenas 3,39% da preferência popular.

“Gleici, é muito marrentinha. Toda doce, nossa fada, mas tem uma onça aí. Brinca com as coisas dela pra vocês verem. Acho que só o Wagner conversou com você sobre o que você passou. Tudo que você conquistou foi no grito, na raça. E ela não quer que ninguém tenha pena dela. Devia ter mais gente como você, Gleici”, elogiou Tiago Leifert.

Com a vitória, Gleici ganhou o prêmio máximo do reality no valor de R$ 1,5 milhão e um carro Fiat Cronos. Pelo segundo lugar, Kaysar ganhou R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado, a família Lima, ficou com R$ 50 mil reais. Um pouco antes de anunciar o resultado da final, Tiago Leifert informou que a votação já tinha ultrapassado os 130 milhões de votos.

Por: Gshow

