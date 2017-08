Globo censura cenas de casal lésbico em reprise de ‘Senhora do Destino’

A emissora não tem poupado cortes na história do casal, deixando o público confuso com o desenrolar do romance

A história de amor entre Jenifer e Eleneora, vividas por Bárbara Borges e Mylla Christie em Senhora do Destino, está sofrendo censura na atual reprise da novela, que foi exibida pela primeira vez em 2004, na faixa das 21h.

A emissora não tem poupado cortes na história do casal, deixando o público confuso, como o que aconteceu em uma das cenas mais importantes para o desenvolvimento do romance: a descoberta de Jenifer sobre o amor que recebe e sente por Eleonora.

No capítulo original, Eleonora assume que ama a filha de Giovanni Improtta, papel de José Wilker. “Eu me envolvi com você, Jenifer”. Confusa, ela pergunta: “Mas então você é…”, e Eleonora responde: “Se você quer saber se eu prefiro meninas em vez de meninos, a resposta é, definitivamente, sim”.

Jenifer vai embora à pressas, assustada com a novidade e com os próprios sentimentos, mas é parada pela médica: “Até as pedras da rua já comentam aquilo que só você não é capaz de enxergar, que a gente vai ser feliz juntas”. A garota responde: “Não, não é isso que eu quero para minha vida, eu não vou me tornar uma…”. E Eleonora completa: “Lésbica”.

A cena, que não foi ao ar, é importante para que o público entenda, por exemplo, o que aconteceu na sequência: quando Jenifer aceita sair com o deputado Thomas Jefferson (Mário Frias), apenas para tentar esquecer Eleonora.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, a última cena afetuosa entre as duas foi ao ar há mais de um mês, no último dia 5 de julho.

