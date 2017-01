Globo de Ouro: ‘Moonlight’ é o melhor drama; ‘La La Land’ bate recorde

Musical conquistou todos os prêmios aos quais foi indicado: sete

Estatueta dourada da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o Globo de Ouro é uma prévia do Oscar e abre a temporada de prêmios de outras associações, de críticos de cinema, atores ou realizadores, que elegem os melhores do cinema. O prêmio foi entregue na madrugada deste domingo, hora de Brasília.

PUB

O musical “La La Land”, de Damien Chazelle, com Emma Stone e Ryan Gosling, foi o destaque da noite. Com sete prêmios, não só venceu todas as quais foi indicado, como é o novo recordista, com sete prêmios, ultrapassando ‘Expresso da Meia-noite’ e ‘Um Estranho no Ninho’, com seis cada. “Moonlight”, de Barry Jenkins, venceu como melhor filme drama.

Meryl Streep, indicada 30 vezes ao prêmio e vencedora em oito ocasiões, foi a homenageada da noite, com o prêmio Cecil B. DeMille. Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, e sua mãe, Debbie Reynolds, de Cantando na Chuva, falecidas há pouco mais de uma semana, também foram lembradas.

Fonte: Notícias ao minuto.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...