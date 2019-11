Goiás vence o Avaí com gols nos acréscimos no Serra Dourada

No fechamento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Goiás venceu Avaí por 2 a 0 no apagar das luzes. Sem grandes emoções durante quase todo o jogo, o Esmeraldino conseguiu a vitória com os dois gols marcados já nos acréscimos.

Com o resultado, o Goiás sobe para a 9ª colocação com 42 pontos. Já o Avaí continua em situação crítica no campeonato, segurando a lanterna com apenas 17 pontos somados.

O Goiás volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, quando visita o Atlético-MG no Independência. Já o Leão retorna para Florianópolis, onde recebe o Santos, também na quarta-feira, às 21h.

A primeira etapa não foi de grandes emoções no Serra Dourada. Com dificuldades para criar, as duas equipes pouco ameaçaram os gols de Tadeu e Vladimir.

O Goiás teve as suas melhores chances com Rafael Moura e Breno, mas ambos pecaram nas finalizações, mandando a bola para fora. Do outro lado, o Avaí chegou a assustar na bola parada, com o desvio de Igor Fernandes na cobrança de falta de Gegê. Tadeu, atento, fez boa defesa.

No segundo tempo, os visitantes voltaram melhor e obrigaram o goleiro Tadeu a trabalhar pelo menos três vezes antes dos dez minutos, com as finalizações de Richard Franco, Vinícius Araújo e Gegê.

Quando tudo caminhava para o empate, Thales foi derrubado da área e o árbitro marcou pênalti para o Goiás aos 44. Na cobrança, Rafael Moura deslocou Vladimir para abrir o placar. Ainda deu tempo para o próprio Thalles ampliar a vantagem e fechar a vitória aos 48.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Heber Gomes:AGIF:GPress)

03/11/2019 20:35

