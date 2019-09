Goiás vence o Cuiabá na 1ª partida valendo vaga na final da Copa Verde

O Goiás acaba de vencer, na Serrinha, o Cuiabá, por 1 a 0, na primeira partida valendo vaga na final da Copa Verde. A decisão será no próximo dia 2, às 20:30h, na Arena, e o Dourado tem que fazer 2 gols de diferença para ser finalista.

O Goiás começou melhor e mandou na partida até os 15 minutos. O técnico do Cuiabá, Itamar Schulle, adiantou a equipe, melhorou a marcação, criou mais oportunidades de jogo e também ficou com mais passe de bola. Aos 17, Rodolfo criou boa jogada, chutou o goleiro da equipe goiana defendeu. Uma das boas chances do time goiano foi criado por Kevin que chegou bem mas o goleiro do Cuiabá cortou. Alan Rushel, uma das estrelas do Goiás, ficou apagado na primeira etapa.

Aos 31, o Goiás chegou com perigo, Geovane subiu mais que a zaga do Dourado, cabeceou e a bola saiu por cima. O Cuiabá respondeu aos 35. Melhor na partida, quase marcou gol. Todinho mandou uma bomba e o goleiro Marcelo fez bonita defesa. O Cuiabá também teve duas boas oportunidades nos instantes finais ambas com Mateus Anderson. Na última, ele chutou e o goleiro do Goiás evitou o primeiro gol. Final do primeiro tempo: 0 a 0.

No intervalo, os treinadores fizeram mudanças. Renatinho saiu do Goiás, sentindo dores, e Caio entrou. Itamar fez duas alterações: Leo entrou na lateral e o zagueiro Leandro Souza foi para o banco. O meia Escudero entrou no lugar do atacante Jefinho.

O Cuiabá ficou ainda mais veloz e passou a abafar o Goiás. Rodolfo mandou ‘um foguete’, aos 13 minutos, e novamente o goleiro defendeu. E a máxima do futebol de quem não faz leva, se repetiu. Aos 14 minutos, o Goiás abriu o placar em cobrança de falta. Thales mandou para a grande área, Leandro Barcia, que estava ‘sumido’ no jogo cabeceou e fez o gol: 1 a 0 Goiás.

O time goiano assustou 4 minutos depois. Kaio, na grande área, recebeu passe e fez o gol mas a arbitragem marcou impedimento e o gol não valeu para alívio do Dourado.

O Cuiabá criou outra boa chance de balançar as redes logo em seguida. Mateus dominou bem, chutou e o goleiro fez outra defesa, mas também estava impedido. O técnico Ney Franco mudou o Goiás colocando meia Rafinha para ajudar a segurar o resultado e tirou o atacante Zeca.

O Goiás cresceu em campo com a vantagem, passou a armar mais jogadas de ataque e ficou com mais posse de bola enquanto o Cuiabá passou a encontrar mais dificuldades para passar pelo sistema defensivo. Só aos 41 que teve uma chance mas novamente o goleiro Marcelo ficou com a bola. O Cuiabá quase levou o 2º gol nos acréscimos. Aos 49, Thales cobrou falta e o goleiro Victor defendeu bem. Final de jogo, vitória de Goiás com vantagem para a partida de volta.

A partida foi assistida por 1.624 torcedores e, a renda, R$ 12,5 mil.

Paysandu e Remo decidem a outra vaga na final da Copa Verde.

