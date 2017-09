Goiás vence Paysandu e coloca o Luverdense na zona de rebaixamento da Série B

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo) – O Goiás Esporte Clube venceu, há pouco, o Paysandu Sport Club por 2 a 1, em partida valida pela 25ª rodada do Brasileiro da Série B, no estádio Serra Dourada, Goiânia. O Esmeraldino vinha de três derrotas e ocupava a zona de rebaixamento. Com a vitória, o time goiano somou 28 pontos e assumiu a 15ª colocação da tabela de classificação. Pelo lado do Papão, mesmo jogando fora de casa conseguiu se manter na 14ª posição, com 30 pontos. Devido a isso, colocou o Luverdense na degola da competição.

Ontem, o time de Mato Grosso empatou em 0 a 0 com o Oeste, no estádio Passo das Emas. Após isso, ficou dependendo do resultado do confronto entre Goiás e Paysandu. O Alviverde caiu da 16ª posição para 18ª, com 28 pontos e voltou para zona de rebaixamento da Série B.

Agora, o Luverdense terá 13 jogos para conseguir se recuperar e sair do Z4. A próxima rodada será fora de casa, na terça-feira, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

