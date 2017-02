Goleiro Bruno deixa prisão em Minas Gerais

Ex-atleta do Flamengo deixou a Apac acompanhado da família

O goleiro Bruno Fernandes, de 32 anos, ganhou liberdade na noite desta sexta-feira (24). O ex-atleta do Flamengo deixou a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac) de Santa Luzia, que fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), pela porta da frente.

De acordo com o Estado de Minas, por volta das 19h08, Bruno começou a recolher seus pertences na Apac. Ele foi autorizado a deixar a penitenciária após um oficial de Justiça entregar o alvará de soltura no local. Lúcio Adolfo, advogado do atleta, acompanhou o procedimento, assim como alguns familiares do jogador.

A prisão do jogador já foi revogada no sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda na tarde de hoje. Ele foi autorizado a deixar a prisão após o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, conceder um habeas corpus.

Fonte: Notícias ao minuto.

