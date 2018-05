Goleiro da Argentina é cortado da Copa

Argentina anunciou nesta terça-feira que o goleiro foi cortado do grupo que vai para a Rússia.

Argentina perdeu uma das referências do grupo para a Copa do Mundo de 2018. O goleiro titular Sergio Romero sofreu nesta terça-feira uma lesão no joelho direito e foi cortado da relação. O anúncio foi feito pela Federação Argentina de Futebol (AFA).

Segundo a imprensa argentina, Romero deve passar por cirurgia.

O goleiro já havia machucado o joelho direito no amistoso deste ano entre Espanha e Argentina. Mas ele se recuperou a tempo de fazer um último jogo pelo Manchester United na temporada, contra o Watford, pelo Campeonato Inglês. Na tarde desta terça, no treino da seleção, ele teve um “bloqueio articular”, termo usado pela AFA para explicar a lesão.

Essa seria a terceira Copa do goleiro, de 31 anos, que esteve nos Mundiais de 2010 e 2014. Romero tem 94 jogos pela seleção argentina.

A tendência é de que Nahuel Guzmán, goleiro do Tigres-MÉX que estava na pré-lista de 35 nomes, herde a vaga na Copa. O técnico Jorge Sampoali terá que definir, a partir de agora, quem será o titular: os outros convocados para a posição são Caballero, do Chelsea, e Armani, do River Plate.

Antes de viajar para a Europa, a Argentina tem um amistoso no dia 29 de maio, contra a seleção do Haiti, na Bombonera. Depois, no dia 9 de junho, há outra partida do tipo, contra Israel, em Jerusalém. A Argentina estreia na Copa no dia 16 de junho, contra a Islândia, em Moscou. A seleção está no Grupo D, também ao lado de Croácia e Nigéria.

Por Globoesporte.com, Buenos Aires, Argentina

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...