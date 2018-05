Goleiro ex-Fla e Corinthians assina com time da Série B da Hungria

Felipe defenderá o Kisvárdia; o lateral Anderson Pico também acertou com o mesmo clube.

O goleiro Felipe, que defendeu equipes como Corinthians e Flamengo, acertou com o Kisvárda FC, clube que disputa a penúltima rodada da segunda divisão da Hungria, mas já garantiu o acesso para a Série A da temporada 2018/19.

Outros brasileiros que também assinaram contrato com o time húngaro foram Anderson Pico, lateral que passou por Grêmio e Flamengo, e o atacante Sassá, que esatava na Portuguesa do Rio.

Os três firmaram um vínculo de dois anos. Felipe estava no Uberlândia e Anderson Pico estava no São Paulo do Rio Grande do Sul.

