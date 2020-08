Goleiro Weverton falha, e Palmeiras cede empate ao Bahia nos acréscimos

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Palmeiras voltou a empatar no Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. O time alviverde liderou o placar até os acréscimos da partida disputada no Estádio Pituaçu, mas cedeu a igualdade por 1 a 1 ao Bahia em uma falha do goleiro Weverton.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos nove pontos e figura no sexto lugar da tabela de classificação. Já o Bahia contabiliza oito pontos e aparece no sétimo posto. Como tiveram seus compromissos pela primeira rodada adiados, os dois times disputaram os mesmos cinco jogos.

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta a campo para enfrentar o badalado Flamengo às 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira, novamente no Estádio Pituaçu. Às 21h30 do mesmo dia, o Palmeiras duela com o Internacional, no Allianz Parque.

O Jogo – Bahia e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado e disputado em Salvador, mas praticamente sem chances de gol. Com os dois times em dificuldades para articular boas jogadas ofensivas, os goleiros Anderson e Weverton pouco trabalharam.

Em um raro chute a gol do Palmeiras, Rony carregou a bola da esquerda para o meio e bateu para defesa sem maiores dificuldades de Anderson. O time alviverde reclamou de uma entrada de sola de Nino Paraíba em Lucas Lima no primeiro tempo, mas o ala não foi advertido.

Nos minutos finais da etapa inicial, Rossi aproveitou vacilo de Diogo Barbosa e cruzou da direita para intervenção do goleiro Weverton. Pouco depois, Rodriguinho tentou tirar a marcação e conseguiu finalizar, mas a bola desviou e saiu à esquerda da meta palmeirense.

Logo no começo do segundo tempo, Rossi cruzou da direita para cabeçada certeira de Gilberto, mas a arbitragem marcou impedimento de maneira correta. Pouco depois, Rony cruzou rasteiro da esquerda e ninguém apareceu no meio da área para completar.

O Palmeiras explorou uma saída errada do Bahia para inaugurar o marcador aos 31 minutos do segundo tempo. Em uma jogada protagoniza por três reservas, Gustavo Scarpa recebeu de Luiz Adriano pela direita e cruzou rasteiro para Zé Rafael apenas completar.

Já nos acréscimos, Zé Rafael driblou Juninho e chutou para grande defesa de Anderson. No rebote, Luiz Adriano finalizou em cima da marcação de Gregore. O Bahia empatou aos 49 minutos, quando Weverton saiu errado em cruzamento dentro da área e a bola sobrou limpa para Marco Antônio completar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)29/08/2020 20:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...