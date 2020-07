Golpe com conta de energia é boato; entenda

A informação falsa acompanha uma imagem com duas faturas de energia, dizendo que uma é produto de golpe (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Um áudio que circula no WhatsApp, juntamente com uma imagem com duas contas de energia elétrica, dá conta de que há um golpe envolvendo a conta de energia elétrica: uma fatura falsa e quase idêntica à original da Equatorial Energia. Mas a diferença estaria no código de barras, que teria instituição bancária definida. No entanto, a informação é falsa.

A empresa afirma que, desde junho, para mais facilidade e comodidade, as faturas se tornaram boletos bancários comuns. Logo, não há qualquer ilegalidade ou suspeita se a pessoa receber o boleto timbrado, no papel usado pela concessionária, no mesmo tamanho de sempre, mas com informações bancárias específicas. Essa medida, segundo a Equatorial, dá inclusive segurança aos consumidores, pois evita pagamentos duplicados, por exemplo.

Por:Victor Furtado

