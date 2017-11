Golpe de faca foi fatal- morreu por R$30

Foto: O Liberal – Robert Ribeiro Ferreira, 21 anos, morreu após ser golpeado com uma faca por João Diego da Costa Reis, 22 anos. O desentendimento foi provocado por causa de uma bicicleta velha, que custava R$ 30. O acusado alega legítima defesa e diz que esfaqueou a vítima para se defender. Familiares do morto garantem que, antes de matar o desafeto, Diego o ameaçou. O crime ocorreu ontem à tarde no bairro do Barreiro, em Belém.

A vítima e assassino tinham uma história de desentendimentos anteriores. A avó de Robert contou em depoimento à polícia que o neto emprestou uma bicicleta do acusado e não devolveu, porque estava bêbado.

