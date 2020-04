Golpe do ovo de Páscoa atinge 560 mil pessoas na internet

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Tomamos conhecimento de que algumas pessoas receberam uma mensagem pelo WhatsApp com o título ‘Páscoa Solidária’, informando que devido à pandemia do coronavírus, as maiores redes de supermercado cancelaram a venda de ovos de Páscoa e que a Nestlé iria doar esses produtos. Pelo respeito que a Nestlé tem por seus consumidores, esclarecemos que trata-se de uma falsa notícia. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais tradicionais de atendimento da empresa, disponíveis em www.nestle.com.br/fale-conosco”.

As fraudes alcançaram milhares de pessoas. Por meio de nota, as empresas negaram qualquer tipo de doação e alertaram os clientes.

A página com design parecido com o da loja acompanha um link para cadastro.

Criminosos estão usando o Golpe do Ovo de Páscoa, nova fraude virtual, para conseguir dados de vítimas. Mais de 560 mil pessoas já caíram no golpe.

