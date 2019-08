Golpe em venda por anúncio na internet faz uma vítima em Rurópolis; Polícia investiga o caso

Golpe em venda por anúncio na internet faz uma vítima em Rurópolis — Foto: Reprodução/RBS TV

Vítima realizou transferência no valor de R$ 10 mil.

A Polícia Civil de Rurópolis, sudoeste do Pará, investiga um golpe a partir do anúncio de venda de um veículo na internet, que fez um homem como vítima.

De acordo com informações da Polícia, a vítima encontrou um anúncio de venda de veículo em aplicativo de vendas e fez contato de negociação com o suposto proprietário do veículo que se identificou como André.Depois de conversas, André disse que o veículo seria do irmão dele, chamado Renato.

No primeiro momento, o golpista disse que o carro estaria em Santarém, logo depois em Rurópolis. Em negociações com Renato, a vítima chegou em uma outra pessoa que daria continuidade à negociação, mas entraram em acordo de não dizer nada sobre a forma de pagamento.

Ainda de acordo com informações da Polícia, o homem que queria fazer a compra, chegou a dar uma volta no carro com o dono. Então a vítima fez a transferência no valor de R$ 10 mil para Renato, e logo em seguida percebeu que teve o número bloqueado.

Nem o proprietário do veículo nem o comprador conseguiram contato com os “vendedores”, mas fizeram a assinatura do documento em cartório.

A vítima explicou a situação para o dono do veículo que disse que o Renato iria vender o veículo para ganhar comissão. Foi aí que eles perceberam que se tratava de estelionato.

O delegado Ariosnaldo Vital ressalta a importância da sociedade estar atenta sobre os golpes em redes sociais e sites de compras, pois têm se tornado cada vez maior.

“Os compradores devem estar atentos às propostas vantajosas e caso ocorra, a denúncia deve ser feita para que se possa identificar a autoria do crime”, destacou.

Foi aberto inquérito policial para identificar os autores do estelionato envolvendo a compra do carro.

