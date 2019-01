Golpista é preso fingindo ser deputado ao alugar lancha de R$ 18 mil para réveillon em Brasília

Lancha que seria alugada — Foto: Reprodução/TV Globo

Embarcação tem dois quartos, suíte, sala e cozinha. Homem vai responder por estelionato.

Um golpista foi preso em flagrante, em Brasília, tentando se passar por um deputado para alugar uma lancha de luxo para esperar o réveillon 2019 no Lago Paranoá. Thales Cancio Carvalho tinha reservado três dias na embarcação, que sairiam por R$ 18 mil. Ele vai responder por estelionato.

A lancha alvo de Thales é uma das maiores do lago. Tem dois quartos, suíte, sala e cozinha. Cada hora de aluguel custa R$ 1 mil.

Para enganar as vítimas, ele se apresentava como parlamentar do Pará e genro de um senador. Pelo WhatsApp, ainda solicitou três garrafas de champagne, de R$ 350 cada, e 50 garrafas de cerveja importada.

No golpe, Thales simulou cinco depósitos, em um total de R$ 12 mil, e disse que chegaria de helicóptero. Ele ainda conseguiu convencer o empresário a pagar o transporte por aplicativo de Goiânia até Brasília. A conta deu R$ 800.

A vítima, o empresário Rogério Fayad, não recebeu dinheiro algum. “O prejuízo seria grande se a gente não tivesse identificado [o golpe] na hora”, afirmou.

Fayad disse ter reconhecido o golpista quando encontrou com ele – no ano passado, o empresário já tinha caído em outro golpe do dsuspeito.

“É frio e calculista, porque a impunidade leva o cara à audácia, de querer aplicar o golpe no mesmo lugar duas vezes, de aumentar o valor do golpe. No ano passado, foi um golpe de R$ 3 mil”, declarou.

Figura conhecida

Thales Cancio Carvalho já foi preso pela Polícia Civil de Goiás, suspeito de aplicar um golpe de R$ 500 mil. Ele se passava por um empresário bem-sucedido ou por um fazendeiro. Entre as vítimas, há até o cantor de sertanejo Eduardo Costa – o golpista tentou conseguir uma fazenda de R$ 5 milhões do artista.

Ele vai passar o réveillon na carceragem da Polícia Civil. A audiência de custódia está prevista para quarta-feira (2). A TV Globo não localizou a defesa dele.

