Golpistas fazem vítimas em diversas partes do país com falsa venda de veículos de uma agência de carros que seria de Novo Progresso

Golpistas estão fazendo diversas vítimas em várias partes do país com a falsa venda de veículos de uma agência de carros que teria sede em Novo Progresso, mas que na verdade não existe. (Foto -Perfil falso usado pelos golpistas)



Pelo menos doze vítimas entraram em contato com o Jornal Folha do Progresso afirmando que teriam caído no golpe, os prejuízos somados já passam de R$ 10 mil.

De acordo com as vítimas, vem sendo publicado anúncios em redes sociais e no site Mercado Livre, OLX, referente a venda de veículos de uma suposta agência chamada “Progresso Veículos que teria sede em Novo Progresso , na Rua Planalto Nº 621, porém, a loja na verdade não existe.

Os golpistas apresentam nos anúncios carros com preços abaixo do mercado e com ótimas condições de pagamento e afirmam ainda que entregam os veículos em qualquer lugar do país.

Entre as pessoas que caíram no golpe que entraram em contato com o Jornal Folha do Progresso, estão duas do Estado de São Paulo, uma do Espirito Santo , seis do Pará e uma da Bahia , outras duas do Mato Grosso.

“Eu sou de Sorriso (MT) me ajude. Levei um golpe de uma suposta loja de veículos chamado “Progresso Veículos” localizada na rua planalto nº 621 ai em Novo Progresso.

ME AJUDE. Eu tenho alguns dados dessa loja que me passaram. Ela esta dando golpe em todo mundo. O anuncio esta na internet OLX. Pesquisa lá por Toyota Hilux , vocês vão encontra. Meu número de contato é 066… Me ajudem”, afirmou uma das pessoas que caiu no golpe em contato com a redação do Jornal Folha do Progresso através de nosso whatsApp e e-mail. Veja anuncio na internet clique AQUI

Outras 11 pessoas entraram em contato com nossa redação por e-mail pedindo informações sobre a existência dessa agência na cidade, já que desconfiaram das facilidades no pagamento e dos preços nos anunciou.

“Olá por gentileza gostaria de saber de vocês que são de Novo Progresso -PA se tem conhecimento de uma loja de automóveis chamada Progresso Veículos por que sou da Bahia e estou negociando uma celta , mas estou desconfiada pela facilidade que eles colocam no negócio. Agradeço se vocês me responderem, muito obrigada espero o retorno”, disse uma pessoa que desconfiada buscou mais informações através de mensagem enviada também pelo e-mail do Jornal Folha do Progresso.

