Golpistas que se passavam por fiscais do meio ambiente para extorquir vítimas são presos em MT

Com eles, foram apreendidas máquinas de cartão de crédito/débito utilizadas para receber os valores das vítimas e recebidos com CNPJ de uma empresa inativa.

Com base nas informações, a equipe da Polícia Civil de Vila Bela iniciou as investigações, e através de trabalho de monitoramento, realizou a prisão dos golpista quando eles foram até a empresa da vítima para receber o pagamento.

As investigações iniciaram após uma das vítimas procurar a delegacia de Vila Bela, relatando que vinha sendo assediada, através de visitas e telefonemas, pelos suspeitos que se apresentavam como fiscais do meio ambiente.

