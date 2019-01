Gominho diz que Jojo é responsável por briga entre Anitta e Pabllo

(Foto:Reprodução)- Uma das maiores polêmicas de 2018 no mundo dos famosos foi a suposta briga entre Anitta e Pabllo Vittar. E parece que a coisa está longe de terminar. Nessa quarta-feira (24), o promoter Gominho, amigo de muitas celebridades, usou seu Instagram para colocar mais lenha na fogueira e, de quebra, incluir duas novas pessoas na treta: Jojo Todynho e Preta Gil.

Gominho revelou que Jojo, que é uma das amigas mais próximas de Anitta, viu no celular dele um grupo de WhatsApp que mantinha com Pabllo e Preta. Segundo Gominho, a cantora teria supostamente lido mensagens em que os demais falavam mal da voz de “Veneno”. Como boa amiga, foi contar para Anitta, que cortou relação com todos os envolvidos.

Ainda através do Instagram, Gominho acusou Jojo de ter inventado toda a história e contou como anda a relação com Anitta: “Se eu vejo na rua eu falo oi. E é isso, não tenho mais a falar sobre esse assunto. A Jojo inventou a história toda que é mentira, acredita quem quiser acreditar, se ela [Anitta] quiser acreditar, tudo bem também. Estou em uma vibe muito tranquila para me importar com isso”.

