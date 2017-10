Google abre inscrições para vagas de estágio; veja como participar da seleção

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do Google Brasil. As vagas são destinadas a estudantes de ensino superior em que a graduação ocorra até dezembro do ano que vem.

As inscrições, que vão até 12 de novembro, podem ser feitas pelo site de carreiras do Google.

A principal exigência, além do ensino superior em andamento é falar e escrever fluentemente em inglês.

As áreas de atuação são: vendas, serviços e suporte; finanças; jurídico; engenharia e tecnologia (soluções técnicas); marketing e comunicações; e RH (People Operations, na terminologia da empresa).

O processo seletivo será exclusivamente online, o que facilita a participação de candidatos do Brasil inteiro, já que não há necessidade de viajar para fazer entrevistas. No entanto, as vagas são para a cidade de São Paulo.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...