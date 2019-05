Google adiciona emojis de gênero não-binário ao Android Q

(Foto:Divulgação)-Vestuário e acessórios usados não remetem ao masculino ou feminino

A Google anunciou que a próxima versão do sistema operacional móvel da empresa, o Android Q, vai contar com mais 53 novos emojis. A novidade também vai contar com algo inédito. Os símbolos são não-binários, ou seja, não é possível determinar a qual sexo pertencem, se feminino ou masculino.

Na imagens divulgadas, os emojis de gênero neutro usam ainda a tradicional pele amarelada e cabelos escuros lisos ou ondulados. O vestuário e os acessórios das figuras, entretanto, seguem sem determinar uma divisão de gênero, deixando aberto para interpretações.

A novidade deve cair no gosto da população LGBTI+, já que os emoticons podem abrir espaço para inclusão de pessoas que não se sentiam representadas com as antigas figuras.

Fonte:Redação Integrada

