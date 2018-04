Google anuncia mudanças na configuração dos e-mails do Gmail

Nova versão procura melhorar a produtividade e a segurança dos mais de 1,4 bilhões de usuários

O Google permitirá colocar uma data de expiração nos e-mails enviados através da nova versão do correio eletrônico Gmail, que estará disponível aos seus mais de 1,4 bilhões de usuários em todo o mundo, a partir desta quarta-feira (25).

Dentro desse modo, existe uma “opção de fazer com que uma mensagem expire depois de um período de tempo estabelecido para ajudar a manter o controle de sua informação”, acrescentou o Google.

A nova versão procura melhorar a produtividade e a segurança dos usuários e utiliza a gestão integrada de direitos (IRM, por sua sigla em inglês) e autenticação de dois fatores (2FA).

No entanto, o modo confidencial estará disponível nas próximas semanas, ao contrário do resto de funcionalidades da versão. Através de sua nova versão, o Gmail facilitará a abertura de arquivos anexados e fotos desde a caixa de entrada sem ter de acessar as conversas.

De acordo com o manual de novidades, também poderá ser arquivado, eliminado, marcado como lido ou não lido um e-mail sem necessidade de abri-lo, e haverá um botão de repetição para adiar sua leitura a outro momento mais conveniente.

Além disso, a nova versão inclui alertas para dar seguimento a mensagens recebidas há vários dias, para que os de alta prioridade emitam notificações e para identificar os potencialmente perigosos.

Para evitar que o acúmulo de e-mails, o Gmail também começará a sugerir quando cancelar as assinaturas a boletins ou ofertas, apontando a última vez que as mensagens foram abertas.

Outra novidade é a implementação da “resposta inteligente”, que permite selecionar frases para responder rapidamente a uma mensagem, e a possibilidade de abrir aplicativos como Calendar, Keep e Tasks dentro de Gmail, em uma barra lateral.

Para testar a nova versão, os usuários deverão operar o Gmail no navegador e selecionar essa opção, clicando no ícone de configuração, apontou o Google, que permitirá voltar ao e-mail “clássico” se assim desejarem.

Por: Agência Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso,

Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...