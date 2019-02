Gordo do Aurá: polícia colhe depoimento de esposa e ex de vereador assassinado

Polícia estuda se assassinato teria relação com histórico da vítima. (Foto:Divulgação)

Três pessoas ligadas ao vereador Deivite Galvão, o “Gordo do Aurá”, já foram ouvidas pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) durante as investigações que apuram as circunstâncias do assassinato do parlamentar, ocorrido na tarde da quinta-feira passada (21), no bairro da Pedreira, em Belém. A esposa e a ex-esposa do vereador já foram ouvidas, além do motorista do aplicativo que transportava o parlamentar e sua esposa.

A Polícia Civil informou que as investigações sobre a execução de Gordo do Aurá já estão em andamento, com depoimentos coletados, diligências realizadas e diversas perícias requisitadas. A equipe da DHAP aguarda laudos de perícias já realizadas para auxiliar na apuração do caso. Os projéteis de armamento que foram apreendidos no veículo em que estava a vítima também já foram enviados para análise. O prazo de conclusão do inquérito é de até 30 dias, podendo ser renovado por mais 30.

Algumas hipóteses de investigação são estudadas pela polícia, considerando sobretudo o histórico do parlamentar, que já havia sido preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e facções criminosas.

