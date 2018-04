Governador de MG será alvo de processo de impeachment

(Foto:Lucas Lacaz Ruiz/VEJA) – Acusação contra petista é de crime de responsabilidade em virtude do atraso nos salários dos servidores públicos estaduais

O governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) será alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do estado. O presidente da ALMG, deputado estadual Adalclever Lopes (MDB), aceitou um pedido formulado pelo advogado Mariel Marra e determinou a formação de uma comissão especial para analisar o caso.

A acusação contra o petista é de crime de responsabilidade em virtude do atraso nos salários dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. A abertura do processo é mais um sinal de afastamento entre o MDB, que tem o vice-governador Antonio Andrade, e o PT. Antes aliados, os partidos vivem um afastamento nas últimas semanas.

Em entrevista coletiva, o líder do governo, deputado estadual Durval Ângelo (PT), falou em nome do governador. Durval afirmou que decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) dão proteção jurídica à atuação do governo, que gastou menos no pagamento de servidores do que os valores empenhados (reservados) para essas despesas.

O parlamentar disse ser “impossível” no atual cenário da Assembleia – que tem, segundo ele, maioria governista – que Fernando Pimentel seja cassado. Ele negou que tenha havido um rompimento entre o governador e o deputado Adalclever Lopes, mas que é preciso uma “reaproximação” entre as duas partes.

Por Guilherme Venaglia

