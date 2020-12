Governador do PA anuncia reunião com ministro da saúde sobre vacina contra a Covid-19 — Foto: Reprodução/Youtube

De acordo com Helder Barbalho, caso o Governo Federal não sinalize um calendário vacinal, o Governo do Pará deve buscar acordo com o Butantã para comprar doses da CoronaVac, vacina que será usada em São Paulo.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta segunda-feira (7), em um pronunciamento no Palácio do Governo, que está viajando a Brasília para discutir com o Ministério da Saúde o plano nacional de imunização contra a Covid-19. Segundo Helder, o Governo do Pará, em conjunto com demais estados, cobra do Governo Federal um calendário de ações para a obtenção da vacina.

“Precisamos saber, efetivamente, do Governo Federal, qual o calendário e quais as ações estão sendo pensadas para que a gente possa sinalizar para a população sobre a vacinação, tão esperada por todos nós”, explicou Barbalho.

O pronunciamento do governador do Pará ocorreu horas depois que o Governo do São Paulo anunciou o plano de vacinação com a vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantã. Em São Paulo, a imunização começa em 25 de janeiro de 2021. O primeiro grupo a receber a vacina contra o coronavírus engloba profissionais de saúde, indígenas e quilombolas de todo o estado.

No anuncio, Helder também sinalizou que poderá comprar vacinas CoronaVac, assim como ocorreu em São Paulo. Segundo Barbalho, isso ocorreria somente se o Governo Federal não sinalize uma previsão de calendário vacinal.

“Também estaremos indo a São Paulo para a assinatura de um protocolo de intenções com o instituto Butantã. Caso demore a solução do Governo Federal, o governo do Estado estará tomando a iniciativa, junto ao Butantã, para que a gente possa assegurar uma vacina regularizada pela Anvisa”, anunciou Helder.

A Anvisa afirma que ainda não recebeu os estudos da fase 3 da CoronaVac, que são os resultados finais dos testes em humanos. O governo de São Paulo diz que o material será enviado no próximo dia 15, daqui a uma semana.

