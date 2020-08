Governador do Pará é vaiado e Presidente tem apoio de militantes em Belém

Na ocasião, presidente inaugurou obras do Porto Futuro (FOTO: Agência Brasil)

Vaias silenciaram as falas do Governador….

O governador do Pará, Hélder Barbalho, foi vaiado nesta quinta-feira (13), durante a visita do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), à capital Belém para inaugurar a primeira etapa das obras do Porto Futuro, um espaço de lazer e turismo no centro da cidade.

Bolsonaro teve manifestações de centenas de apoiadores, que foram às ruas do lado de fora do complexo.

Assista ao Vídeo;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...