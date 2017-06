Governador do Pará, Simão Jatene, viaja para fazer cateterismo em São Paulo

O Governador do Pará, Simão Jatene, viajou na tarde do último domingo (18) para São Paulo, onde vai se submeter nesta segunda-feira (19) a um procedimento de cateterismo no hospital Sírio Libanês, com a equipe médica que já o atende. Na última sexta-feira (16), Jatene teve alteração de pressão arterial e foi atendido em um hospital de Belém.

Por conta da recomendação médica, o governador cancelou uma viagem que faria a Oriximiná, no oeste do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Pará, o governador passou o sábado e o domingo em casa, passando orientações para a equipe.

A previsão é que ao longo desta semana Jatene retome a agenda administrativa do Estado. O vice-governador, Zequinha Marinho, assume normalmente os compromissos agendados anteriormente.

Fonte: G1 PA.

