Governador garante verba para pavimentar aeroporto de Novo Progresso

(Foto:Reprodução Twitter)- Em audiência realizada na tarde desta segunda-feira(17), no palácio do Governo em Belém o governador Helder Barbalho (MDB), garantiu para o prefeito de Novo Progresso ,Ubiraci Sores (Macarrão-PL), recursos para pavimentação do aeroporto de Novo Progresso, e recebeu demandas do município.

Conforme o Prefeito Ubiraci Sores (Macarrão-PL), informou em primeira mão para o Jornal Folha do Progresso, ficou acertado a pavimentação do aeroporto de Novo Progresso com recursos do Governo Federal, Macarrão também ouviu do governador que o recurso para conclusão das obras de pavimentação no município também está seguro e garantido.

Macarrão foi recebido em audiência oficial o Governador divulgou na sua página no Twitter o encontro.

“Hoje recebi o Dep. federal Cristiano Vale juntamente com o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Silva, com demandas importantes como o asfaltamento do aeroporto da cidade, instalação de uma guarnição do corpo de bombeiros e a regularização de garimpos no município”.

