Governador Helder Barbalho anuncia que está com coronavírus

O governador Helder Barbalho anunciou, na tarde desta terça-feira (14), que está com a covid-19. O chefe do Executivo Estadual disse que está bem de saúde e aproveitou para pedir que a população fique em casa. O comunicado foi feita pelas redes sociais. “Mantendo a transparência com vocês, venho informar que meu exame deu positivo para covid-19”, escreveu.

