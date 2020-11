Governador Helder Barbalho entrega 74 novas viaturas para a atuação da PM no oeste do Pará

Governador Helder acompanhado da primeira-dama Daniela Barbalho no ato de entrega das novas viaturas à Polícia Militar, em Santarém — Foto: Elton Pereira/Tv Tapajós

As novas viaturas serão distribuídas aos municípios que integram a área do Comando de Policiamento Regional 1.

Para reforçar a atuação da Polícia Militar na região oeste do Pará, o governador Helder Barbalho (MDB) fez a entrega de 74 novas viaturas à corporação. O ato de entrega foi realizado no início da noite desta sexta-feira (6), em frente ao centro Cultural João Fona, em Santarém.

A renovação da frota da Polícia Militar foi recebida com festa pela corporação que esteve representada pelo comandante-geral da PM, coronel José Dilson de Melo Souza Júnior e pelo coronel Aldemar Maués, comandante do CPR 1, que abrange 13 municípios da região oeste.

Coronel Dilson Júnior destacou que a nova frota vai ampliar o alcance do trabalho policial no município, conferindo mais agilidade às ações de segurança pública.

Novas viaturas vão dar mais agilidade nos deslocamentos da Polícia Militar na região oeste do Pará — Foto: Elton Pereira/Tv Tapajós

Durante a cerimônia que marcou a entrega das novas viaturas à Polícia Militar, Helder Barbalho destacou que segurança é um direito da população e que o governo do estado vem trabalhando para fortalecer as ações dos órgãos de segurança pública para garantir o direito da população de ter paz.

“Nós estamos fazendo investimentos para que as forças de segurança pública possam chegar onde as pessoas estão. Para a região oeste fizemos a entrega de 45 viaturas para a região do Tapajós e agora estamos entregando viaturas para a região da Calha Norte e Baixo Amazonas e na próxima semana entregaremos para a região do Xingu. Desse modo os municípios terão a frota ampliada para garantir mais presença de polícia e enfrentamento à violência no nosso estado”, disse Helder Barbalho.

Asfaltamento da Transuruará

Em Santarém, o governador anunciou que no dia 10 de novembro, garantirá o início das obras de pavimentação da Transuruará em um trecho de 140 quilômetros que vai interligar Santarém com Uruará, e o Baixo Amazonas com a região do Xingu, reduzindo em 170 km o trajeto de Belém para Santarém.

“É uma obra fundamental de integração do nosso estado, que gera emprego, gera renda e potencializa as atividades de produção dessa região e dá segurança à população com estrada de qualidade”, disse Helder Barbalho.

