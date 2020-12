Governador Helder Barbalho lamenta mortes em acidente com ônibus que saiu do Pará

(FOTO:| Reprodução)- Ônibus da empresa São Jorge, de Pelotas, foi contratado pela empresa Helios Coletivos e Cargas, com registro em Carazinho.

Não há informações se entre as vítimas haviam paraenses, uma vez que se tratava de um ônibus de turismo que saiu do Pará em retorno ao Rio Grande do Sul

O governador do Pará, Helder Barbalho, se manifestou nas redes sociais lamentando as mortes no acidente que envolveu um ônibus de turismo que saiu do Pará e um caminhão. Na postagem, ele também reiterou que o Governo do Pará está à disposição para o que for necessário.

É com muita tristeza que recebi a notícia do grave acidente envolvendo o ônibus de passeio que saiu de São Félix do Xingu, sul do Pará, com destino ao Rio Grande do Sul. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 22, 2020

O acidente ocorreu na noite de ontem (21) na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), perto da cidade de Parapuã em São Paulo. O ônibus saiu de São Félix do Xingu, no Pará e tinha como destino a cidade de Carazinho no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da polícia, o ônibus tem placa da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Até o momento não foram divulgados os nomes de todas as vítimas fatais, apenas de dois irmãos. Durante o ocorrido, 34 pessoas ficaram feridas e 17 em estado grave foram encaminhadas para o hospital.

Dois homens, que são irmãos e ocupantes do caminhão, estão entre os que morreram no acidente. Eles foram identificados como Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos, e Bartogaleno Alexandre dos Santos, de 33 anos.

