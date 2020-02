Governador Helder Barbalho participa de cerimônia de inauguração da BR 163

(Foto:Reproudção) = O Governador Helder Barbalho estará presente na cerimônia de inauguração da BR 163 juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral do DNIT, General Santos Filho.

O ato vai marcar a entrega da pavimentação dos últimos 51 Km da BR-163/PA que faltavam para ligar, definitivamente, o estado do Mato Grosso aos portos de Miritituba/PA. A pavimentação do trecho é aguardada pelo setor produtivo, por moradores da região e por transportadores de cargas há mais de 40 anos.

Leia mais>Definindo local da visita de Bolsonaro ao PA para inaugurar BR-163

A BR-163, que liga os estados do Mato Grosso e do Pará, é uma das principais vias de acesso aos portos do chamado Arco Norte, usados para exportação de soja e milho. O trecho asfaltado liga os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, ambos no Pará. Antes da obra, os caminhoneiros enfrentavam engarrafamentos e veículos atolados na lama nesse trecho da estrada.

A conclusão das obras contribui para desafogar os portos das regiões Sudeste e Sul e coloca as cargas brasileiras mais próximas de parceiros comerciais estratégicos na Europa e em outros importantes destinos para os produtos nacionais.

A cerimônia ocorre no Km 102, o chamado “Marco Zero” da rodovia, onde se encontraram, em 1970, o 8º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, que tocou a obra a partir de Santarém (PA), e o 9º Batalhão, responsável pelo trecho a partir de Cuiabá (MT).

Além do asfaltamento, também foi realizada pelo DNIT e pelo Exército Brasileiro a manutenção em 1.300 km na rodovia, entre os dois estados.

Local endereço;

Abertura: 14/02/2020 14h00

Encerramento: 14/02/2020 18h00

Local: BR-163/PA, Km 102

Endereço: Marco do Salto do Curuá, em Cachoeira da Serra

Contatos: Secom: (91) 3202-0910 // 3202-0915

