Governador inaugura espaço ampliado na ala de estabilização do Hospital de Campanha

Agora, o setor conta com 36 leitos. Os equipamentos para a ampliação da Ala de Estabilização chegaram na tarde de sábado (20).

A ampliação da Ala de Estabilização ocorreu no início da tarde de hoje, 22 de junho, dia em que a Unidade completou dois meses de funcionamento. A Ala possui 36 leitos para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, com quadro clínico agravado.

Para o governador do Estado, Helder Barbalho, o objetivo da ampliação é fortalecer o suporte nos atendimentos da Unidade. “Nesses dois meses esse equipamento foi fundamental para salvar vidas da população do oeste do Pará. Estratégia acertada e que seguramente nos ajudará a vencer o novo Coronavírus“, enfatizou.



O Diretor Regional do Instituto Panamericano de Gestão (IPG), Organização Social que administra a Unidade, Silvério Cardoso, comemorou o reforço. “Nesses dois meses de HCS tivemos diversos avanços que estruturaram cada vez mais o enfrentamento ao Coronavírus”, endossou.

Na ocasião, Helder aproveitou para visitar as outras alas do Hospital acompanhado do Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; Diretor Regional do IPG, Silvério Cardoso; Secretário Regional de Governo, Henderson Pinto e a Secretária da 9ª Regional da SESPA, Marcela Tolentino.



Capacidade de atendimento

Inaugurado no dia 22 de abril, a Unidade conta com 120 leitos. Desses, 36 são de estabilização e 74 de enfermaria, além de 10 leitos exclusivos para indígenas.

O Hospital de Campanha de Santarém é uma unidade referenciada de atendimento porta-fechada para os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, de baixa e média complexidade. Isso significa que o Hospital recebe apenas pacientes transferidos de outras Unidades, com quadro de internação confirmado por um médico.

Com a chegada dos kits de respiradores, neste sábado (20), o Hospital ampliou sua capacidade de atendimento para casos que necessitem de suporte ventilatório para 36 leitos no total.

No momento, o HCS realiza o atendimento de 78 pacientes na clínica e 11 na estabilização com suporte ventilatório.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte: Ascom HCS/Com Fotos

