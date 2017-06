Governador Simão Jatene segue internado em São Paulo após colocar prótese no coração

O procedimento serve para evitar a obstrução de vasos sanguíneos, garantindo que o coração trabalhe normalmente. Segundo a assessoria do governador, o procedimento foi realizado com sucesso e sem nenhuma alteração.

Jatene detectou uma alteração cardiovascular após passar por um exame em um hospital de Belém na última sexta-feira (16). Ele voou para São Paulo no domingo (18), onde passou por um cateterismo na segunda-feira (19) para a colocação de uma prótese na artéria do coração.

Governador Simão Jatene, que está em tratamento de saúde em São Paulo, irá ficar um dia a mais do que o previsto internado no hospital Sírio Libanes. De acordo com governo, a alta dele estava programada para esta quarta-feira (21), mas a equipe médica decidiu aguardar exames complementares para liberar o governador. É provável que Jatene receba alta na quinta-feira (22), após os exames.

