Governadores da Amazônia Legal se reúnem em Cuiabá nesta sexta-feira

O Governo do Estado de Mato Grosso realizará em Cuiabá, nesta quinta e sexta-feira, a reunião do 15º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Pantanal.

Nesta quinta-feira, a partir das 8h, estão previstas reuniões técnicas sobre os desdobramentos do último encontro, realizado em Porto Velho (RO), com os temas centrais: criação do Consórcio Amazônia Legal, meio ambiente, segurança pública e comunicação pública.

De acordo com a assessoria da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), na sexta-feira, também a partir das 8h, ocorrerá o Fórum de Governadores.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...