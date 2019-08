Governadores se reúnem com presidente Bolsonaro para tratar de incêndios na Amazônia

Nesta segunda, Helder vistoriou as ações de contenção, fiscalização e repressão ao desmatamento que estão em execução pelo Estado e pelo Governo Federal na região do Xingu (Kleberson Santos / Agência Pará)

Helder Barbalho confirmou presença na reunião que solicitará agenda permanente de proteção, conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia

Governadores dos Estados que compõem a Amazônia Legal se reúnem, nesta terça-feira (27), às 9h, no Palácio do Planalto em Brasília (DF), com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O encontro foi marcado depois que os chefes dos poderes executivos estaduais solicitaram uma reunião urgente, para tratar do combate aos focos de incêndio na floresta.

De acordo com assessoria do Estado do Pará, que confirmou a presença do governador Helder Barbalho na reunião, um dos pedidos do grupo é que o Governo Federal estabeleça uma agenda permanente de proteção, conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

SOBREVOO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Na tarde desta segunda-feira, o governador Helder Barbalho fez um sobrevôo de helicóptero na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, situada entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, cidades que concentram os maiores índices de desmatamento ilegal no estado. O objetivo foi vistoriar as ações de contenção, fiscalização e repressão ao desmatamento da floresta, que estão em execução pelo Estado e pelo Governo Federal.

A equipe que participou da vistoria também contou com o vice-governador, Lucio Vale; o comandante Militar do Norte, general Paulo Sérgio; o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ó de Almeida; e o secretário de Estado de Segurança Pública e da Defesa Social, Ualame Machado.

Desde a madrugada do domingo (25), o governo do Estado concentra esforços em mais uma etapa da operação de repressão ao desmatamento ilegal no Pará. Dessa vez, as equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Polícias Militar e Civil e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) atuaram em conjunto na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

A equipe de monitoramento da Semas acompanhou, via satélite, o crescimento exponencial do desmatamento entre os meses de maio, junho e julho, deste ano. Somente nos primeiros 17 dias de agosto foram registrados aproximadamente 60 focos de queimadas na área.

Fonte:ORM/João Thiago Dias

26.08.19 20h02

Fotos:Kleberson Santos / Agência Pará

