Governo abre nesta terça-feira (10) PSS com salários de R$ 1.045,00 a R$1.858,41

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) realiza processo seletivo simplificado (PSS) para preenchimento de 30 vagas, sendo oito de nível médio e 22 de nível superior, com salário base variando de R$ 1.045,00 a R$1.858,41, mais gratificações (que dependendo do cargo pode chegar a R$ 3.345,14) e outras vantagens.

Aos que têm nível médio, as oportunidades são para o cargo de assistente administrativo, nas cidades de Belém, Marabá, Tucuruí e Bragança. De nível superior, há vagas para perito médico, em Ananindeua, Altamira, Belém, Conceição do Araguaia, Marabá e Santarém; técnico em gestão pública – administração, técnico em gestão pública – ciências contábeis; técnico em gestão de infraestrutura – engenharia civil; técnico em gestão de infraestrutura – arquitetura; técnico em gestão de informática e técnico em gestão de segurança, todas essas últimas na capital paraense.

As inscrição ao PSS começam nesta terça-feira (10) e seguem até o dia 24 de março, devendo ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado. Conforme o edital do certame, publicado nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Estado, a jornada de trabalho para as funções com vagas abertas, será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

O processo seletivo será composto de três fases: a primeira delas é a inscrição, seguida da análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, terminando com a entrevista pessoal, também de caráter eliminatório e classificatório. As informações sobre os requisitos exigidos para cada função, número de vagas em cada área, salários, gratificações, etapas do concurso e documentos necessários podem ser consultadas na página do Sipros na internet.

