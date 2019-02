Governo afirma que não haverá corte no salário dos servidores públicos do Pará

Foto:(Reprodução Internet).

Helder gravou mensagem nas redes sociais para tranquilizar os servidores

Após a veiculação de notícias de que o Governo do Pará, junto com outros seis estados brasileiros teriam pedido, ao Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizasse o corte nos salários de servidores, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração enviou uma nota informando que a informação não é verdadeira.

“Estamos estudando medidas para equilibrar os gastos públicos, no que diz respeito às despesas com pessoal do Poder Executivo, mas em nenhum momento foi solicitada, junto ao Supremo Tribunal Federal, autorização para corte de salários de servidores públicos”, diz a nota.

O governador, Helder Barbalho, gravou uma mensagem em suas redes sociais, para tranquilizar os servidores. Veja!

A Sead informa ainda que dentre as medidas que já vêm sendo adotadas pelo Governo, está a solicitação de que os servidores do Estado, cedidos para órgãos de outros poderes, possam retornar ao seu local de origem, a fim de reduzir a contratação de servidores temporários. Além disso, o decreto de contenção de despesas, publicado pelo Governo do Estado, já determinou a redução de ocorrências de horas extras e do número de DAS, medidas que já impactam na despesa com pessoal.

“Estamos tentando aumentar a Receita Corrente Líquida e, ocorrendo isso, automaticamente já se melhora a questão. Em nenhum momento foi pensado em corte de salários de servidores”, afirma a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hanna Ghassan.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...