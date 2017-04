Governo amplia serviços bancários, de habitação e renda em Aurora do Pará

“A próxima inauguração, ainda este mês, deve ser no município de Augusto Corrêa”, adiantou o diretor de Crédito e Fomento do Banpará, Jorge Antunes

Mesmo em um cenário econômico nacional desfavorável, o Governo do Pará continua ampliando a sua rede de prestação de serviços importantes para a população do interior do Estado. Na manhã desta sexta-feira (31), o município de Aurora do Pará, na região nordeste, recebeu três importantes serviços. A partir de agora, a cidade conta com uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) que contribuirá para a dinamização da economia local. Na oportunidade também houve a entrega de CredCidadão para 21 microempreendedores e Cheques Moradia para 29 famílias que moram no centro e na zona rural da cidade.

O Chefe da Casa Civil do Pará, José Megale, participou da cerimônia de inauguração e entrega de benefícios, ao lado de autoridades locais e parlamentares. “Hoje o Governo do Estado dá mais um passo para o seu desenvolvimento. Enquanto outras instituições financeiras fecham as portas e demitem, o Banpará avança e em sua categoria é o que mais cresceu no Brasil. A expansão da rede no Estado atende ao cumprimento de uma agenda de crescimento estabelecida pelo governador Simão Jatene de levar serviços essenciais a localidades onde a população nunca teve acesso a eles”, avaliou.

“Outros dois benefícios foram entregues. O CredCidadão vai ajudar a desenvolver os pequenos comerciantes e produtores que buscam um negócio próprio, gerando emprego e renda e o Cheque Moradia, que hoje é exemplo e referência de política pública em todo o Brasil, vai ajudar a melhorar as condições de moradia para que as pessoas possam viver dignamente e com mais conforto”, acrescentou José Megale.

A implantação da agência bancária, 111º do Estado, foi comemorada por toda a população que agora poderá usufruir de todos os benefícios e serviços disponibilizados pela instituição. “O Banpará só vai trazer melhorias para nós comerciantes, principalmente neste momento em que a economia está fraca. Ajudará a trazer um empréstimo para o agricultor, entre outros benefícios que ajudam a manter o dinheiro circulando no comércio local”, afirmou Edilson Lopes, gerente de uma loja de móveis próxima ao banco.

A vendedora Maria Dayse também festejou a chegada do Banpará no município. Com a nova agência ela prevê um maior movimento na loja de confecções e, consequentemente na sua comissão do mês. “Muitas pessoas se deslocam para outras cidades para resolver seus problemas bancários e acabam gastando seu dinheiro lá. Agora com a agência o dinheiro vai poder circular melhor e a expectativa é que as nossas vendas melhorem”, destacou.

Com esta unidade, a instituição marca presença em 95 dos 144 municípios paraenses, contribuindo para a dinamização da economia e desenvolvimento da região. Esta é a quinta inauguração realizada somente nos três primeiros meses deste ano. Antes já foram entregues um posto de atendimento no Palácio do Governo e o Banpará Digital, no Shopping Boulevard, ambos em Belém; a agência de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó e a ampliação da agência em Anapu, no sudoeste paraense.

“O governador Simão Jatene nos passou a missão de instalar uma agência em todos os municípios paraenses até o final de 2018 e estamos unindo esforços para alcançar esta meta. A próxima inauguração, ainda este mês, deve ser no município de Augusto Corrêa”, adiantou o diretor de Crédito e Fomento do Banpará, Jorge Antunes.

Emprego e renda – Os primeiros a usufruir dos serviços do Banpará no município são os 21 contemplados com o CredCidadão, que já poderão sacar o benefício na nova agência do Estado. Entre eles está a estudante de enfermagem Eduarda Lorena Alves da Cunha, 18 anos, que vai investir na criação de galinha caipira para ajudar a pagar seus estudos. “Abrir o próprio negócio é uma forma de ganhar dinheiro e conquistar a própria independência. Além disso, com o lucro que tiver poderei pagar a minha faculdade”, afirmou entusiasmada.

O programa de microcrédito contribui para o fortalecimento do empreendedorismo e geração de renda nos municípios. O crédito pode ser solicitado por maiores de 18 anos que morem no Estado há pelo menos dois anos. Ele é destinado a pessoas que pretendem iniciar uma atividade ou que já estão no mercado de trabalho e querem ampliar seus negócios. É o caso de Eudaias Sousa da Silva, 45 anos. “Trabalho na área de eventos e decoração e com o crédito pretendo comprar mais equipamentos e funcionários para expandir a nossa empresa e conquistar mais clientes”, comemorou o microempresário.

Entre os beneficiados estão microempreendedores da área de confecções, produção de hortaliças, criação de aves, entre outros. “Neste mês de abril também vamos atender os municípios do Marajó, municípios do Sul do Pará, que são locais com baixo índice de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), paralelo ao atendimento dos demais municípios do Estado”, acrescentou o diretor Operacional do CredCidadão, Rodolfo Guedes.

Habitação – Ainda durante a manhã, 29 famílias foram contempladas com o Cheque Moradia, totalizando um investimento de R$ 403.100,00, que servirá para a adequação, reforma e construção de seus imóveis, sem qualquer custo ou financiamento. Uma das contempladas foi Marcilene da Silva Amorim, 40 anos, que trabalha como auxiliar de serviços gerais. “Meu sonho era ter uma casinha melhor e, graças a Deus e ao Governo do Estado esse dia chegou. Foi uma oportunidade que eu achei para finamente construir a minha casa, dar um conforto para a minha família. Já sofri muito na casa dos outros e esse cheque é uma vitória pra mim”, declarou.

Desde sua criação em 2003, o programa já investiu aproximadamente R$ 550 milhões que já beneficiaram mais de 70 mil pessoas. Em 2013, o programa reforçou suas ações no interior e atualmente alcançou todas as regiões do Estado. Apenas seis municípios ainda não foram contemplados e devem entrar no programa ainda este ano.

Para ter direito ao benefício, basta ir até a Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e fazer o cadastro. Em seguida, um técnico da Cohab faz o levantamento das informações necessárias para a liberação do benefício que é concedido à famílias com renda de até três salários mínimos. A cessão é feita em duas etapas. A primeira é para a compra de materiais de construção e a segunda para materiais de acabamento. Ao concluir o uso dos recursos da primeira etapa, o beneficiado faz a prestação de contas na Cohab munido das notas fiscais do material adquirido. Somente após esse processo ele é chamado para receber a segunda parte do cheque para a conclusão da reforma ou construção da moradia. A contratação e pagamento da mão de obra é de responsabilidade do beneficiário.

“Hoje o nosso município vive um momento especial. Vamos passar as contas da prefeitura para o Banpará para que a população não precise mais se deslocar para Mãe do Rio e assim desenvolvermos o comércio local. O Cheque Moradia e o CredCidadão também foram duas grandes conquistas para os moradores, uma parceria com o Governo do Estado que só tem a beneficiar cada vez mais a população”, complementou Jorge Pereira de Oliveira, prefeito de Aurora do Pará.

