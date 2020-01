Governo anuncia aumento salarial de praças da Polícia Militar e dos Bombeiros

Governador anunciou reajuste salarial dos praças da PM e dos Bombeiros. |Foto: Marco Santos/Agência Pará

O governador Helder Barbalho anunciou o reajuste salarial dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

“Na próxima semana faremos um evento onde vou assinar o projeto de lei para encaminhar à Assembleia Legislativa, para que possamos dar o reajuste na remuneração dos praças tanto da Polícia Militar, quanto dos praças do Corpo de Bombeiros, desta forma valorizando ainda mais a nossa tropa”, garantiu o governador.

O reajuste vai beneficiar 16 mil praças da PM e dos Bombeiros.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

O anúncio foi feito durante o lançamento do Programa Banpará de Crédito Imobiliário, na manhã da última quarta-feira (22), no Palácio do Governo.

O programa visa a facilitação de crédito imobiliário para integrantes da segurança pública do estado, como polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Instituto Médico Legal e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os servidores poderão comprar, construir ou reformar, casas/apartamentos, por exemplo, com o menor juros do mercado.

Em março, o programa deve estar liberado para todos os correntistas do banco.

Por: Diário Online

